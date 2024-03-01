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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

На Запорожской АЭС проводится профилактический ремонт первого энергоблока

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС (ЗАЭС) выполняется комплекс ремонтно-восстановительных работ, говорится в телеграм-канале станции в пятницу.

"На Запорожской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года. Началась она с ремонта энергоблока 1. В соответствии с графиком будет выполнен весь комплекс ремонтно-восстановительных работ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уделят особое внимание ремонту дизель-генераторов и оборудования систем безопасности. Работы проводят специалисты станции и "Атомэнергоремонта".

"Ежегодные профилактические работы поочередно будут выполнены на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Персонала и запасных частей для выполнения всего запланированного объема работ на ЗАЭС достаточно", - приводится заявление директора ЗАЭС Юрия Черничука.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные – в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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