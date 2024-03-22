Оркестр Ленобласти эвакуирован из Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Большая часть симфонического оркестра Ленинградской области покинула территорию Crocus City Hall, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на руководителя коллектива Михаила Голикова.

"Большая часть оркестра уже покинула территорию Крокус Сити Холла. Остальная группа ожидает транспорт для эвакуации", - говорится в сообщении.

Продолжаются поиски одной исполнительницы. "Есть вероятность, что она была эвакуирована ранее без средств связи", - добавили в пресс-службе.

Чуть позднее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в Telegram: "Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из Крокус сити холл в полном составе. Пострадавших нет".

В связи с трагедией в Crocus City Hall Ленинградская область отменяет проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения.

"Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Crocus City Hall перед началом концерта началась стрельба по людям, затем произошли взрывы и начался пожар. Людей из комплекса эвакуируют.

По предварительной информации, в результате теракта в развлекательном комплексе Crocus City Hall погибли 40 человек, сообщили в ФСБ. Спецслужбе известно пока о более чем 100 пострадавших.