Более 20 человек госпитализированы после теракта в Crocus City Hall

Четверо находятся в тяжелом состоянии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 20 человек госпитализировали после теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, четверых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.

"21 раненый госпитализирован, четверо находятся в тяжелом состоянии", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.