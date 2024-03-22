Более 20 человек госпитализированы после теракта в Crocus City Hall
Четверо находятся в тяжелом состоянии
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более 20 человек госпитализировали после теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, четверых в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.
"21 раненый госпитализирован, четверо находятся в тяжелом состоянии", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.
По предварительной информации, в результате теракта на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.