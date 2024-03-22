Песков заявил, что Путин получает оперативные данные о теракте в Красногорске

Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл" Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в красногорском концертном зале Crocus City Hall было доложено о начале стрельбы, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первые минуты произошедшего в Crocus City Hall президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", - сказал Песков.

Вечером 22 марта перед началом мероприятия в концертном зале в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу в Crocus City Hall.

По предварительной информации, в результате теракта в Crocus City Hall на данный момент имеются сведения о 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.