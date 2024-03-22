Большинство пострадавших в Crocus City Hall находятся в состоянии средней тяжести

Пятеро - в тяжелом состоянии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Большинство пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске находятся в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"40 человек погибли во время теракта в Крокусе, более 100 пострадали. Мои глубокие соболезнования родным погибших. Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии", - приводятся слова главы региона в его телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают пожарные вертолеты.

"Основная задача сейчас - потушить огонь. Он распространился по большой площади", - сказал губернатор.

В Центре крови Московской области, в свою очередь, сообщили, что сформирован достаточный запас крови и ее компонентов для пострадавших.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.