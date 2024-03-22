К Crocus City Hall направлены 10 дополнительных автобусов особо большого класса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Десять дополнительных автобусов особо большого класса Мосгортранса направили к Международному выставочному центру (МВЦ) Crocus Expo, где расположен подвергнувшийся террористической атаке Crocus City Hall, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"К МВЦ Крокус Экспо дополнительно направили 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.