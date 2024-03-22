Меры безопасности усилены на транспортных объектах Московской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На объектах транспортной инфраструктуры Московской области и в местах скопления людей усилены меры безопасности, сообщает телеграм-канал Минтранса Подмосковья.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии, произошедшей в Крокус Сити Холле. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.