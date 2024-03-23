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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Транспортные объекты РФ усилили взаимодействие с правоохранителями

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Максимальный - третий - уровень безопасности действует на российских объектах транспорта в связи с терактом в Подмосковье, пассажиров просят прибывать на вокзалы и аэропорты заранее, сообщает Минтранс РФ.

"На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности. Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами", - отмечается в телеграм-канале министерства.

В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами пассажиров просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к досмотровым мероприятиям.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт).

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Минтранс РФ Подмосковье Crocus City Hall
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