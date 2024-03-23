Пожар полностью потушен на Куйбышевском НПЗ после атаки БПЛА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на АО "Куйбышевский НПЗ", где в результате атаки беспилотника в субботу ночью загорелась колонна первичной переработки нефти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в результате атаки БПЛА на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание, жертв и пострадавших нет.

Он также сообщал, что удалось атаки удалось отбить, ущерба технологическому оборудованию не нанесено.

АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" выпускает топливо для всех видов транспорта.