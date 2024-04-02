Блинкен заявил, что США не поддерживают удары Украины по территории РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон не поддерживает украинские удары по территории РФ и не помогает в их организации, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не поддерживали и не способствовали украинским ударам вне украинской территории", - заявил Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне в Париже.

Так глава Госдепа ответил на вопрос, являются ли верным стратегическим ходом для Украины атаки по российским НПЗ.

В свою очередь, Сежурне заявил, отвечая на тот же вопрос, что Украина "имеет право на законную оборону".