Ликвидировано открытое горение на Куйбышевском НПЗ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на АО "Куйбышевский НПЗ", где в результате атаки беспилотника в субботу ночью загорелась колонна первичной переработки нефти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области.

"В 07:58 (06:58 мск) объявлена локализация пожара, в 08:16 (07:16 мск) - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

По данным самарского губернатора Дмитрия Азарова, в результате атаки никто не пострадал, ущерба оборудованию не нанесено.

АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.