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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Путин и Лукашенко в телефонной беседе обсудили совместную борьбу с терроризмом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом", - сказал Песков.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта, когда несколько человек с оружием отрыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". После этого в здании произошел пожар.

По последним данным СКР, погибли 93 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин Дмитрий Песков Белоруссия Crocus City Hall Александр Лукашенко
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