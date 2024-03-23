Путин и Лукашенко в телефонной беседе обсудили совместную борьбу с терроризмом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом", - сказал Песков.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта, когда несколько человек с оружием отрыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". После этого в здании произошел пожар.

По последним данным СКР, погибли 93 человека.