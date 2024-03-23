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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Двое жителей Тульской области погибли в результате теракта в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Тульской области сообщили о гибели двух жителей региона в результате теракта в Московской области.

"По последней информации, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли двое и пострадали еще двое жителей Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что по решению губернатора Алексея Дюмина семьям погибших будет выплачено 2 млн рублей, госпитализированным пострадавшим - 1 млн рублей.

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Тульская область Crocus City Hall
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