Двое жителей Тульской области погибли в результате теракта в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Тульской области сообщили о гибели двух жителей региона в результате теракта в Московской области.

"По последней информации, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли двое и пострадали еще двое жителей Тульской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что по решению губернатора Алексея Дюмина семьям погибших будет выплачено 2 млн рублей, госпитализированным пострадавшим - 1 млн рублей.

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.