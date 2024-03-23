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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Детский омбудсмен сообщила о трех погибших детях при теракте в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В настоящий момент четверо детей остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"Трое детей погибли, пять пострадали - один ребенок уже дома, четверо в больнице, двое из них в тяжелом состоянии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

Львова-Белова отметила, что один мальчик с огнестрельным ранением, девочка - с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен уточнила, что погибшие дети были в возрасте от 11 до 18 лет.

Ранее СКР сообщал, что число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall составляет 115 человек.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Мария Львова-Белова Crocus City Hall
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