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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Путин и Токаев договорились активизировать антитеррористическое сотрудничество

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в Crocus Сity Hall, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Токаев "подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление, попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что "с обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество".

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали. Задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая четверых непосредственных исполнителей.

Последствия теракта в Crocus City Hall

11
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
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