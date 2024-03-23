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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину
Владимир Путин.
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все четверо непосредственных исполнителя теракта в подмосковном Crocus City Hall найдены и задержаны.

Задержанные по обвинению в теракте пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для перехода через границу, добавил российский лидер, который выступил с обращением в субботу, 23 марта.

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По его словам, всего задержаны 11 человек по подозрению к причастности в нападении на Crocus City Hall, правоохранительные органы работают над вскрытием базы пособников террористов.

"Федеральная служба безопасности России и другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов - тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схрон, тайники с оружием и боеприпасами", - сказал Путин.

"Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправу на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения", - подчеркнул Путин.

Также он сообщил о введении в Москве, Подмосковье и других регионах РФ дополнительных мер антитеррористического и антидиверсионного характера.

"В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления", - сказал Путин в обращении к россиянам.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин Подмосковье Crocus City Hall
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