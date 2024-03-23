Госкомиссия допустила к старту ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Государственная комиссия приняла решение о готовности к заправке и пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая в субботу доставит на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25", сообщили в "Роскосмосе".

Старт ракеты-носителя с новым экипажем МКС состоится в 15:36 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. В экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займёт 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта в 18:10 мск.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

Запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21 мск, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Астронавт НАСА Дайсон отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет станет третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и НАСА.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом НАСА Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".