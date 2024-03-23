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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Васильев сравнил трагедии в Crocus City Hall и на Дубровке в 2002 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев считает, что теракт в Crocus City Hall имеет некоторое сходство с тем, что произошло в театре на Дубровке в 2002 году, но российское общество сейчас другое.

"Многое похожее, но главное - как люди относятся. Там была другая операция, было другое общество. Мы сейчас живем в обществе, в котором умеют сострадать, принимают чужую боль как свою, где не накручивают цены таксисты, а наоборот, стараются довезти бесплатно. Там, где люди выстраиваются в очереди на сдачу крови. В таком обществе честь жить и работать", - процитировали слова Васильева в пресс-службе фракции в субботу.

В дни теракта на Дубровке, который продолжался с 23 по 26 октября 2002 года, Васильев (в то время статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ - ИФ) являлся заместителем руководителя штаба по освобождению заложников.

По словам главы думской фракции, "за годы общество и страна стали сильнее". Васильев поблагодарил россиян, которые оказывали помощь пострадавшим и потерявшим своих близких в трагедии.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял близких и пострадал в этом теракте", - сказал парламентарий.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человек, в больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Единая Россия Владимир Васильев Crocus City Hall Дубровка
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