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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В лечебных учреждениях находятся 107 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На данный момент в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей - один ребенок - в крайне тяжелом состоянии, два ребенка - в тяжелом состоянии", - сказала она журналистам после посещения Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова.

Голикова уточнила, что среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом.

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По ее словам, все лечебные учреждения Москвы и Московской области продолжают работу по оказанию медпомощи пострадавшим пациентам. "Сейчас мы находимся в Центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из московских и областных больниц. Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь", - отметила она.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В результате теракта, по последним данным 133 человек погибли и более 100 пострадали.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Татьяна Голикова Crocus City Hall
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