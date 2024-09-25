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Совет Федерации одобрил законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Совет Федерации одобрил законы о заключении военного контракта с обвиняемыми
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона о возможности в период мобилизации или в военное время заключать контракт с обвиняемыми, чьи дела находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Одним из законов предусматривается возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время либо в случае заключения ими в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

Также приостановление судопроизводства возможно в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Кроме этого, аналогичный правовой механизм распространяется на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Другой одобренный закон предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Совет Федерации
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