Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Один человек погиб, четверо пострадали при воздушной атаке на Севастополь

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об одном погибшем человеке и четырех пострадавших при массированной воздушной атаке на город в субботу вечером.

"Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

По его данным, от осколков пострадали четыре человека.

Развожаев добавил, что спасатели продолжают фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

"На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась", - сообщил глава Севастополя.

Помимо того, ударной волной выбило стекла в жилых домах в центре города. "Люди не пострадали", - написал Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о 19 сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах

Военная операция на Украине

Более десяти ракет сбиты над Севастополем

Нападение на Crocus City Hall

Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в Crocus City Hall

Военная операция на Украине

Двое погибли, трое ранены при обстреле Херсонской области украинскими военными

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29
Нападение на Crocus City Hall

Число обратившихся за медпомощью в результате теракта в Crocus выросло до 140

Что произошло за день: суббота, 23 марта

Нападение на Crocus City Hall

Посетители концерта в Crocus City Hall смогут начать забирать машины 24 марта

Нападение на Crocus City Hall

Воробьев заявил, что понадобится еще несколько суток на разбор завалов в Crocus

Воробьев заявил, что понадобится еще несколько суток на разбор завалов в Crocus