Один человек погиб, четверо пострадали при воздушной атаке на Севастополь

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об одном погибшем человеке и четырех пострадавших при массированной воздушной атаке на город в субботу вечером.

"Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

По его данным, от осколков пострадали четыре человека.

Развожаев добавил, что спасатели продолжают фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

"На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась", - сообщил глава Севастополя.

Помимо того, ударной волной выбило стекла в жилых домах в центре города. "Люди не пострадали", - написал Развожаев.