Лидер КНДР соболезнует в связи с терактом в Подмосковье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Руководитель КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В телеграмме товарищ Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР, от себя лично выразил глубокие соболезнования и сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, семьям погибших и пострадавшим", - говорится в сообщении.

В телеграмме, в частности, подчеркивается, что народ КНДР "выражает решительную поддержку и солидарность справедливому делу российского народа в вопросах укрепления социально-политической сплоченности и стабильности (...), защиты безопасности и суверенных прав страны".