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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

Пашинян соболезнует России в связи с терактом в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте армянского правительства.

"Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату", - добавил армянский лидер.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Армения Никол Пашинян Crocus City Hall
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