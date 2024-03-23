Пашинян соболезнует России в связи с терактом в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. Выражаю Вам глубокие соболезнования", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте армянского правительства.

"Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понёсшим невосполнимую утрату", - добавил армянский лидер.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.