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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с терактом в Crocus City Hall направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и заявил, что решительно поддерживает усилия российского руководства, направленные на поддержание безопасности.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Отмечается, что китайский руководитель "был потрясен, узнав о серьезном террористическом нападении".

"От имени правительства Китая и китайского народа я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования жертвам и выразить искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - сказано в телеграмме.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что после теракта госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

КНР Си Цзиньпин Владимир Путин Crocus City Hall
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