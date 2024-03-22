Власти стран мира выражают соболезнования России в связи с терактом в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительства ряда стран мира в пятницу вечером выразили соболезнования России в связи с гибелью людей в результате теракте в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

Так, соболезнования президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана передал глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщают в пятницу вечером турецкие СМИ.

Соболезнования выразил и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Я решительно осуждаю недавний террористический акт в Москве, выражаю соболезнования семьям погибших, моему коллеге Сергею Лаврову, правительству и народу России в связи с этим трагическим инцидентом", - написал иранский министр в соцсетях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил в коммюнике, что "Венесуэла искренне соболезнует родным людей, которые погибли во время этого не имеющего оправданий преступления". Также Мадуро выражает соболезнования российскому руководству и "всему братскому народу России".

Соболезнования принесли и власти Пакистана. "Решительно осуждаю ужасную атаку террористов в Москве и молюсь за жертв и их семьи. В этот момент национальной трагедии Пакистан солидарен с народом и властями РФ", - заявил в соцсетях глава пакистанского МИД Мухаммед Ишаг Дар.

Заявления с осуждением теракта начали поступать и из стран Европы.

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомиш Карвинью написал в соцсетях, что "поступившие новости из Москвы ужасны".

"Нападения на гражданских лиц всегда недопустимы. Выражаем соболезнования семьям погибших", - заявил он.

Отреагировали на случившееся и в Евросоюзе. "Шокированы и опечалены сообщениями о теракте в Крокус Сити Холле в Москве. ЕС осуждает любые нападения на мирных граждан. Наши мысли - со всеми россиянами, которых коснулась трагедия", - заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее сообщалось, что администрация США выразила соболезнования близким погибших при нападении на Crocus City Hall.

"Мы все видели сообщения и видео, приходящие из Москвы. (...) Мы стараемся получить больше информации", - сказал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге, добавили, что "наши мысли, очевидно, с жертвами этой атаки".