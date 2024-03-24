Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall достигло 152 человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - 152 человека пострадали при теракте в подмосковном Crocus City Hall, сообщает главк МЧС РФ по Московской области утром в воскресенье.

Погибли 133 человека (в том числе 3 детей).

В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей, говорится в сообщении.

Проводится разбор завалов.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар.