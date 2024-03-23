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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Воробьев сообщил, что предварительно установлена личность 50 погибших в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно личности 50 погибших в результате теракта в Crocus City Hall установлены.

"Сегодня в Центр поддержки пришло порядка 125 человек для того, чтобы получить подробные разъяснения или по своим родственникам, которые находятся на госпитализации, или по тем, кого они не могут найти. 133 человека, эта цифра тоже уже известна, сегодня считаются погибшим. 50 человек предварительно установлена их личность", - сказал он журналистам.

Воробьев добавил, что есть процедура опознания, "она, собственно говоря, окончательно подтверждает". "Этим занимаются также коллеги из Следственного комитета, правоохранительный блок. Эта работа будет продолжена и завтра", - сказал губернатор.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в больницах Москвы и Подмосковья находятся более 100 пострадавших.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Андрей Воробьев Красногорск Crocus City Hall
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