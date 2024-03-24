В больницах Москвы находятся 92 пострадавших в Crocus, 7 - в крайне тяжелом состоянии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В столичных больницах после теракта в Crocus City Hall на лечении находятся 92 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии семь пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В тяжелом состоянии - 29 человек, в том числе двое детей. Пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены из отделений реанимации в профильные отделения. С момента трагедии из московских стационаров выписано 27 человек", - сказала Ракова, слова которой приводятся в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.