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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

В больницах Москвы находятся 92 пострадавших в Crocus, 7 - в крайне тяжелом состоянии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В столичных больницах после теракта в Crocus City Hall на лечении находятся 92 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии семь пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В тяжелом состоянии - 29 человек, в том числе двое детей. Пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены из отделений реанимации в профильные отделения. С момента трагедии из московских стационаров выписано 27 человек", - сказала Ракова, слова которой приводятся в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Анастасия Ракова Crocus City Hall Москва
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