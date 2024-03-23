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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Пожар в здании Crocus City Hall потушен

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в здании концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар, который был локализован на площади 12,9 тыс. кв.м.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека. В больницах Москвы и области находятся более 100 пострадавших, 16 из которых - в крайне тяжелом состоянии.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск МЧС
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