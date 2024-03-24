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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:05

В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В российской столице начаты процедуры опознания погибших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК. Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки.

Как добавили в ведомстве, процедура опознания проходит в бюро круглосуточно.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 пострадали.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Люди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Crocus City Hall
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