В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В российской столице начаты процедуры опознания погибших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК. Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки.

Как добавили в ведомстве, процедура опознания проходит в бюро круглосуточно.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 пострадали.