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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По данным на утро воскресенья количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall выросло до 154, следует из обновленных списков министерства здравоохранения Московской области.

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В больницах остаются 107 человек, 44 получают помощь амбулаторно. В графе "выписаны" значатся трое человек.

Накануне вечером Минздрав региона сообщал, что под наблюдением врачей находятся 137 человек, из них на амбулаторном лечении - 32 человека, 105 - в больницах Москвы и Подмосковья. Трое числились в графе "выписаны".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Минздрав Подмосковья Crocus City Hall
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