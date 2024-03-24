Минобороны заявило об улучшении положения на ряде направлений в зоне СВО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток улучшили положение и нанесли удары по силам ВСУ на ряде направлений.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики (ДНР), а также отражены три контратаки противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи.

"ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов", - отметили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что на авдеевском направлении также улучшено положение по переднему краю и отражено девять контратак украинских сил.

"Противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно его сообщению, на южнодонецком и херсонском направлениях в течение суток наносились удары по технике и личному составу ВСУ.