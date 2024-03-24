Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности в Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить организаторов теракта в Crocus City Hall, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

В ведомстве отметили, что Бастрыкин озвучил это требование на проведенном ведомственном совещании по ситуации с терактом.

В ходе совещания Бастрыкин также "дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также информацию о том, были ли открыты двери запасных выходов".

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным СКР, погибло 133 человека, более 100 были госпитализированы.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Александр Бастрыкин СКР Следственный комитет Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины
Нападение на Crocus City Hall

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении 110 пострадавших в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники
Нападение на Crocus City Hall

Приезжие из 40 регионов России были на концерте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели разобрали свыше 250 кубометров фрагментов здания Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Владелец Crocus City Hall намерен восстановить концертный зал

Владелец Crocus City Hall намерен восстановить концертный зал
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });