Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности в Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить организаторов теракта в Crocus City Hall, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

В ведомстве отметили, что Бастрыкин озвучил это требование на проведенном ведомственном совещании по ситуации с терактом.

В ходе совещания Бастрыкин также "дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также информацию о том, были ли открыты двери запасных выходов".

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным СКР, погибло 133 человека, более 100 были госпитализированы.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.