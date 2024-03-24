Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Имущественные риски концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт, были застрахованы в "Ингосстрахе", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке. В страховой компании агентству не прокомментировали эту информацию.

Размер реального имущественного ущерба от пожара в центре, возникшего в ходе теракта, собеседник агентства оценивает примерно в 10 млрд рублей. При этом он обратил внимание на то, что "страховая сумма по договору "Ингосстраха" страхования имущества концертного зала Crocus City Hall могла быть значительно ниже".

"Кроме того, как правило, львиная доля рисков по договорам защиты имущества крупных торговых и развлекательных центров перестраховывается Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК)", - добавил он.

Вместе с тем источник агентства напомнил, что "классические подходы к имущественному страхованию как в России, так и в международной практике по стандартным договорам защиты имущества риски терроризма (а также ряд других рисков аналогичного характера) относятся к исключениям из страхового покрытия, если иное не предусмотрено конкретным договором страхования. Таким образом, вопрос о возмещении убытка по огневым рискам в данном случае может решаться с учетом анализа положений имеющегося договора страхования, причем после завершения официального расследования обстоятельств произошедшего".

23-24 марта крупнейшие страховые компании, в том числе страховщики Сбербанка, "Ингосстрах", "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия" и "СОГАЗ" после теракта информировали об организации горячих линий, медицинской и консультационной помощи пострадавшим клиентам, об упрощении порядка оформления выплат, о поддержке в эвакуации с места происшествия застрахованных автомобилей, которым был причинен ущерб.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали. По информации МЧС, спасатели ликвидировали открытое горение в здании Crocus City Hall в подмосковном Красногорске 23 марта, площадь пожара составила около 12,9 тыс. квадратных метров. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Согласно информации, размещенной на сайте компании "Крокус Интернешнл" - владельца концертного зала - Crocus City Hall в Подмосковье, пострадавший в ходе теракта, будет восстановлен.