Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в Crocus City Hall.

"На следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим. В графике Путина - совещание с членами Совета безопасности", - сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме того, по ее данным, ожидается, что глава государства проведет экономическое совещание. Не исключена и поездка Путина в один из российских регионов, сообщает программа.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. Он был локализован на площади 12,9 тыс. кв. м.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.