Житель белгородского села Муром ранен при обстреле ВСУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что при обстреле повреждена и хозпостройка.

Накануне Гладков сообщал, что за почти две недели в регионе от атак ВСУ пострадали 152 человека, погибли 24 мирных жителя.