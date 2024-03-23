В Белгородской области за две недели от атак ВСУ погибли 24 человека

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о количестве погибших и пострадавших за последнее время от украинских атак на регион.

"За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

С 11 марта территория региона, включая областной центр, подвергается интенсивных атакам со стороны Украины. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы России.