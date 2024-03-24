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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Водитель сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ в Борисовском районе.

"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным главы региона, у мужчины осколочные ранения ног и рук, он госпитализирован.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа, пострадал мужчина.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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