Водитель сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ в Борисовском районе.

"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным главы региона, у мужчины осколочные ранения ног и рук, он госпитализирован.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа, пострадал мужчина.