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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Глава МИД Индии в разговоре с Лавровым подтвердил готовность вместе противостоять террору

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall.

"Говорил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Направил самые глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в ходе ужасающей террористический атаки в Москве", - написал он в соцсети X.

Позднее в воскресенье о телефонном разговоре министров сообщил МИД РФ.

"Индийский дипломат решительно осудил бесчеловечный террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", который унес жизни более ста тридцати мирных граждан. Подтвердил готовность Индии совместно с Россией продолжить решительную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Просил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

МИД Красногорск Субраманьям Джайшанкар Индия Сергей Лавров Crocus City Hall
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