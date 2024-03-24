Алиев в разговоре с Путиным выразил солидарность с народом России в день траура

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поблагодарил главу азербайджанского государства за слова поддержки в связи с терактом в Crocus City Hall и отметил готовность к укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства, говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В нем сказано, что "в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств", - сообщила пресс-служба Кремля.