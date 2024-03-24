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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Путин и Рахмон договорились активизировать работу спецслужб РФ и Таджикистана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована", - подчеркивается в сообщении.

Рахмон особо отметил в разговоре с российским коллегой, что "подлому террористическому акту" не может быть оправдания, информирует пресс-служба.

Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин Эмомали Рахмон Таджикистан
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