Путин и Рахмон договорились активизировать работу спецслужб РФ и Таджикистана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в Crocus City Hall, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована", - подчеркивается в сообщении.

Рахмон особо отметил в разговоре с российским коллегой, что "подлому террористическому акту" не может быть оправдания, информирует пресс-служба.