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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Для оценки масштаба ущерба и возможности реконструкции Crocus City Hall потребуется время, есть части здания, уцелевшие после пожара, поэтому эксперты должны проанализировать разные сценарии восстановления, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов.

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"Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии", - сказал Агаларов, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе Crocus Group.

При этом он сообщил, что "в любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории Crocus City и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании".

О том, что концертный зал Crocus City Hall в Подмосковье, пострадавший в ходе теракта, будет восстановлен, говорилось в сообщении на сайте Crocus Group.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Crocus City Араз Агаларов Crocus Group Crocus City Hall
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