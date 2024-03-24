Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Для оценки масштаба ущерба и возможности реконструкции Crocus City Hall потребуется время, есть части здания, уцелевшие после пожара, поэтому эксперты должны проанализировать разные сценарии восстановления, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов.

"Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии", - сказал Агаларов, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе Crocus Group.

При этом он сообщил, что "в любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории Crocus City и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании".

О том, что концертный зал Crocus City Hall в Подмосковье, пострадавший в ходе теракта, будет восстановлен, говорилось в сообщении на сайте Crocus Group.