Сотрудники Crocus City Hall заявили, что не связываются с пострадавшими

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Представители концертного зала Crocus City Hall призвали граждан остерегаться мошенников, которые якобы от имени сотрудников зала связываются с пострадавшими и проводят сбор средств.

"Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников Крокус Сити Холла, не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим. Сотрудники Крокус Сити Холла не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале концертного зала.

Там также попросили не подписываться "на сторонние сообщества-фейки", отметив, что "вся информация публикуется только на официальном сайте Крокус Сити Холла и в социальных сетях" площадки. "Остерегайтесь мошенников", - подчеркивается в сообщении.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек.