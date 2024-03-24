Компания "Ингосстрах" подтвердила наличие договора страхования имущества Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Компания "Ингосстрах" подтвердила наличие договора страхования имущества концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где в пятницу произошел теракт.

Как говорится в сообщении компании, "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования".

"Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, "Ингосстрах" ввел упрощенное урегулирование убытков. Дистанционное урегулирование доступно в мобильном приложении IngoMobile. Заявления от клиентов также принимаются и в офисах "Ингосстраха". В целях оказания психологической помощи "Ингосстрах" открыл дополнительные консультации кризисных психологов", - отмечает страховщик.

Ранее со ссылкой на источник на страховом рынке сообщалось о наличии имущественного договора страхования рисков концертного зала Crocus City Hall, заключенного "Ингосстрахом".

Размер реального имущественного ущерба от пожара в центре, возникшего в ходе теракта, собеседник агентства оценивал примерно в 10 млрд рублей. При этом он обратил внимание на то, что "страховая сумма по договору "Ингосстраха" страхования имущества концертного зала Crocus City Hall могла быть значительно ниже".

По уточненным данным, в результате теракта в Красногорске погибли 137 человек.