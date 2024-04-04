Законопроект о страховании людей в местах массового скопления подготовят к лету

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о страховании людей в местах массового скопления может быть подготовлен как базовый документ и внесен депутатами Госдумы для начала обсуждения летом 2024 года, спрогнозировал на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Стадия готовности проекта документа достаточно высокая. Думаю, что летом мы можем перейти к практическим формулировкам и внесению данного законопроекта уже для реализации", - предположил он и не исключил, что законопроект могут принять "к концу этого года".

Пока, как отметил президент ВСС, не решен даже вопрос, будет ли это законопроект о вмененном или обязательном страховании ответственности.

"Мы считаем, что для страхования ответственности владельцев торговых, концертных, общественных пространств, то есть всех мест массового скопления, должен появиться закон (либо это будет обязательное страхование ответственности, либо вмененное страхование ответственности). У собственника должно быть два-три варианта формирования финансовых гарантий - либо страховка, либо банковская гарантия, либо какой-то депозит или иное финансовое обеспечение, которое позволило бы пострадавшему получить финансовую выплату", - сказал он.

Предполагается, что "лимиты страховых выплат за вред жизни и здоровью по новому законопроекту составят 2-3 млн рублей на каждого пострадавшего".

Уфимцев добавил, что обязанность владельцев объектов массового скопления людей как вариант может быть закреплена "специальным разделом" в действующем законе "Об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов", если законодателями будет выбран этот путь закрепления ответственности.

Глава ВСС напомнил, что союз разработал и утвердил концепцию вмененного страхования таких рисков еще в 2020 году, "потом эту работу затормозила пандемия. Теперь подходы, предложенные ВСС, активно обсуждаются экспертами".

"В настоящее время в России действует добровольное страхование ответственности за ущерб третьим лицам, оно распространено мало", - констатировал глава ВСС.

В основном собственники крупных торговых центров, иных площадок страхуют имущественные риски, "риски ответственности перед третьими лицами страхуются в 10% случаев. Концертные площадки или кинотеатры, как правило, не страхуют ответственность в добровольном порядке", посетители остаются без страховой защиты, отметил глава ВСС.

Кроме того, по его словам, существующее добровольное страхование ответственности владельцев объектов скопления людей перед третьими лицами сосредоточено в городах-миллионниках, а в менее населенных городах "этой практики нет".

"Зарубежная практика, например, опыт Франции, показывает наличие в этой стране 140 обязательных видов страхования ответственности, в структуре премий большая часть сборов идет по этим линиям бизнеса, а не по имущественным видам страхования, пропорция обратная", - привел пример Уфимцев.

Отвечая на вопрос журналистов, поступают ли запросы к страховщикам от владельцев объектов на страхование после трагических событий в Crocus City Hall и какие, Уфимцев сказал, что "обращения к страховщикам от владельцев объектов поступают. Страхователи в основном уточняют, включены ли в их договоры имущественного страхования те или иные риски", вопросы ответственности перед третьими лицами не поднимаются.

Есть вопросы у бизнеса об ответственности

Президент ВСС отметил, что союз уже провел предварительные обсуждения с представителями РСПП и "Деловой России". Консультации показали, что "сама идея необходимости появления в стране нового направления страхования ответственности бизнесом не отрицается". При этом у бизнеса возникает ряд конкретных и закономерных вопросов.

"Среди основных - какой госорган будет осуществлять контроль и вести реестр застрахованных объектов? Как будет отвечать владелец по закону, если он не обеспечивает надлежащих финансовых гарантий? Какие риски будут включаться в полис и какие устанавливаются лимиты, окажется ли доступной цена договора страхования и от чего она зависит?", - продолжил Уфимцев.

Подходы ВСС предполагают, что "риск терроризма" может быть сформулирован по новой линии страхования "таким образом, чтобы он покрывался полисом страхования ответственности, чтобы страховщик мог осуществить выплату", сказал Уфимцев.

Пострадавшим по новому закону не потребуется дожидаться завершения расследования происшествия и определения чьей-то вины. Выплаты страховщиками будут произведены сразу, порядок выплат и лимиты возмещения определяются законом.

Уфимцев привел в качестве примера события в ТЦ "Времена года", когда из-за прорыва трубы водоснабжения люди пострадали от кипятка. "Подобное происшествие, безусловно, относится к разряду классических с точки зрения выплат", - пояснил он.

"К перечню объектов массового скопления людей страховщики предлагают относить торговые центры, здания общепита, общежития, больницы, санатории, гостиницы, кинотеатры, клубы, нежилые помещения коммерческого использования в жилых домах и другие", - сказал Уфимцев.

По оценкам ВСС, ориентировочная стоимость страхования мест массового скопления людей для объектов, владельцы которых заботятся о противопожарной безопасности, может составить менее 50 рублей на 1 кв. метр площади за годовой полис.

Предполагается, что объекты будут разделены по категориям в зависимости от степени риска, премии страхователей будут рассчитываться с учетом обеспечения безопасности объекта, в том числе противопожарной.

Вмененное страхование предполагает, что страховщик вправе отказать в заключении договора, если считает ситуацию на объекте непрозрачной или слишком рискованной. Глава ВСС пояснил, что в подобной ситуации речь может идти о низком уровне обеспечения безопасности посетителей: "Подобный объект не может эксплуатироваться далее". Но это решение уже принимает соответствующий контрольный орган, определенный законом.

Страховщики же, проводя предстраховую экспертизу до заключения договора, могут побудить страхователя через применение тех или иных коэффициентов при расчете премии, учитывать заранее факторы безопасности, считает глава ВСС. "Это будет происходить при строительстве таких объектов массового скопления людей или при оснащении их противопожарным оборудованием", - считает Уфимцев. По небольшим объектам предварительная экспертиза может проводиться собственными силами страховщика, "по крупным объектам - могут привлекаться сторонние специализированные организации".

Отвечая на вопросы журналистов, президент ВСС высказал предположение о том, что новый вид страхования - ответственности владельцев объектов, предполагающих массовое скопление людей - будет обеспечивать защиту интересов третьих лиц, но риски сотрудников самих предприятий, например, производственных объектов или складских центров, где работает много людей, должны быть защищены другими законодательным актами.

Федеральный закон №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) действует с 2012 года. Он предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварии на опасном объекте, в том числе работникам предприятий. При этом риск терроризма не входит в перечень покрываемых по этому закону.

По договору ОСОПО страховая выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию. Тарифная политика определяется законом и реализуется Банком России.

С 30 марта 2023 года в этот закон внесены изменения, в соответствии с которыми по договорам ОСОПО в среднем в 1,5 раза увеличились страховые суммы и предельные размеры страховых выплат на каждого потерпевшего. Выплаты по рискам жизни и здоровья производятся в переделах лимита 3 млн рублей.

Вмененные виды страхования в России относятся к числу добровольных. Они предусматривают обязанность в силу базовых отраслевых законов обеспечивать субъектам экономической деятельности финансовые гарантии на случай ущерба третьим лицам по их вине. Однако у страховщика не возникает обязанности заключать договор страхования в любом случае, если он не готов принимать подобные риски от конкретного страхователя, перечень рисков в договоре обсуждается отдельно. Ценообразование для вмененных видов страхования ответственности - рыночное.