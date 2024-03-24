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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Первый арестованный фигурант дела о теракте в полностью признал вину

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджон Мирзоев полностью признал вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы в воскресенье.

"Мирзоев признали вину в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в воскресенье Басманный суд по ходатайству следствия арестовал Мирзоева до 22 мая.

Мирзоеву предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

"Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях "Крокус Сити Холл", после чего обвиняемые подожгли здание "Крокус Сити Холл", - привели в пресс-службе Басманного суда фабулу обвинения.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Басманный суд Крокус Сити Холл
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