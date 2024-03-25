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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Крашенинников считает неправильным обсуждать возвращение смертной казни

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что обсуждение вопроса о возвращении смертной казни уведет в сторону от главной цели - предотвращения терактов, подобных тому, что произошел в Crocus City Hall.

"Дискутируется вопрос по поводу кары. Думаю, что он важный, но не главный. Дискуссия, запущенная о смертной казни, мне кажется, может увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Для нас важно, чтобы подобные акты не повторялись", - сказал Крашенинников на заседании комитета в понедельник.

По его словам, "для нас важны причины того, что произошло: организаторы, непосредственные и опосредованные, исполнители - и в России, и в других странах".

"Мы знаем, что все государства заявляют о том, что готовы бороться с терроризмом. Пожалуйста, давайте нам информацию", - сказал Крашенинников

"Мы знаем, кто за этим стоит", - добавил он.

Госдума Павел Крашенинников Crocus City Hall
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