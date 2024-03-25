Песков не стал комментировать внешний вид подозреваемых в теракте в Crocus

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков оставил без ответа вопрос, почему на подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье были видны синяки, ссадины и другие повреждения.

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что подозреваемые в теракте, доставленные в суд для избрания меры пресечения, "имели видимые признаки насильственных действий", и попросили пресс-секретаря президента прокомментировать эти обстоятельства. "Я оставляю этот вопрос без ответа", - сказал Песков.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

По уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" арестованы четверо граждан Таджикистана: Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода.