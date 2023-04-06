Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни в РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о возвращении смертной казни в РФ не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он прокомментировал предложение лидера партия "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова рассмотреть возможность возвращения в России смертной казни.

Журналисты спросили Пескова, позволяет ли текущая ситуация в стране вернуться к обсуждению этого вопроса. "В Кремле нет никакой позиции", - ответил пресс-секретарь президента.