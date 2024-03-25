Суд приговорил к 6 годам бывшего топ-менеджера "Российской венчурной компании"

Ян Рязанцев признан виновным в особо крупном мошенничестве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего директора департамента инвестиций, члена правления "Российской венчурной компании" (РВК) Яна Рязанцева за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Еще одного фигуранта - учредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича - суд приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы.

Кроме того, суд взыскал взыскал с осужденных 395 млн руб. по иску РВК о возмещении ущерба.

Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Рязанцев и Чучкевич признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как писала газета "Коммерсантъ", в уголовном деле идет речь о хищении денежных средств РВК под видом инвестирования в американскую компанию Alion Energy Inc.

Фигуранты не признали вину.